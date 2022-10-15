Dünya gündemine bomba gibi düşen rapor! İlk insanın nasıl oluştuğunu açıkladılar, kıyamet koptu

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan rapor büyük tartışma yarattı. Dünyanın okyanus spreyindeki küçük su damlacıklarının kayalara çarpması sonucunda yaşama elverişsel bir atmosfer oluştuğu ve ilk insanın bu gelişmeden sonra ortaya çıktığını iddia eden bilim insanlarına tepki yağdı. Bilim insanları, yeteri delil olmadan sonuç açıklamaları nedeniyle eleştiriliyor.

Dünyanın nasıl oluştuğu, bilimin konusu olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu soruya cevap bulabilmek adına yeni bir çalışmaya imza attı ancak bilim insanlarının araştırması tartışmaları da beraberinde getirdi.

"DÜNYADA YAŞAM ÇARPIŞMA SONUCU OLUŞTU"

Bilim insanları, dünyada hiç insan olmadığı dönemdeokyanus spreyindeki küçük su damlacıklarının bir kaya ile etkileşime girdiğini ve bu etkileşimden doğan oksijenin insan yaşamına kaynak oluşturduğunu savundu. İlk insan ise bu ortamın elverişli olmasının ardından dünyada var oldu.

RAPOR KIYAMETİ KOPARDI

Purdue Üniversitesi'nden araştırmacıların hazırladıkları raporu sunmalarının ardından büyük bir tartışma da patlak verdi. Karşıt bilim insanları ve din adamları, bilim insanlarının ellerinde yeteri kadar delil olmadan böyle bir raporu insanlarla paylaşmasının çok yanlış olduğunu dile getirdiler.