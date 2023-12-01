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Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli bireylere konser verildi

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Dünya Engelliler Günü kapsamında, 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüreğir ilçesindeki özel gereksinimli bireylere konser verdi. Konserde bando, çeşitli marşlar ve şarkılar seslendirdi ve öğrenciler de şarkılara eşlik etti.

Dünya Engelliler Günü kapsamında, 6.? ?Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, özel gereksinimli bireylere konser verdi.

Yüreğir ilçesindeki Ahmed-i Hani Özel Eğitim Meslek Okulu ile Ahmed-i Hani Ortaokulu bahçesinde düzenlenen konserde bando, çeşitli marşlar ve şarkılar seslendirdi.

Koro şefliğini Bando Yüzbaşı Caner Çelik'in üstlendiği konserde, özel gereksinimli çocuklar ve öğrenciler çalınan şarkılara eşlik etti.

Yüzbaşı Çelik, konserin ilk parçasından sonra koro şefliğini çocuklarla beraber yaptı.

10. sınıf öğrencisi Ela Koç, AA muhabirine, koro şefine konserde eşlik ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Bando takımıyla güzel vakit geçirdiklerini aktaran Koç, "Ben de konserde koro şefliği yaptım. Askerlerimizle birlikte eğlendik, geldikleri ve bu konser olduğu için çok mutluyum. İyi ki geldiler." dedi.

Özel gereksinimli çocuklardan İsmail Mert Küçük de okullarında düzenlenen konser dolayısıyla mutlu olduğunu kaydetti.

Konsere, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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