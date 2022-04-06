Ekvador'da 2 bin kişilik hapishanede yaşananlar kan dondurdu! Mahkumların kafasını kestiler

Güney Amerika ülkelerinin en fazla dert yandığı konuların başında gelen "çeteler arası" çatışmalar, güvenlik güçlerinin dahi engelleyemediği boyutlara ulaştı. Ekvador'da ülkenin en güçlü çetelerinden biri olan Los Lobos'un (Kurtlar) üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin mahkûmun bulunduğu hapishanede yaşananlar ise kan dondurdu.

"MAHKUMLARIN KAFASINI KESTİLER"

Sabah saatlerinde silah seslerine koşan gardiyanlar, çok sayıda mahkumu ölü olarak buldu. Olaya karıştığı belirlenenler gözaltına alındı. Bazı mahkumların silahla öldürüldüğü belirlenirken, bazı mahkumların da kafalarının kesildiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, olayların çete üyeleri arasındaki iç hesaplaşmadan kaynaklandığı belirtildi.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAK İSTEYEN MAFYALARIN İŞİ"

Ürkütücü olayla ilgili Ekvador İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo, saldırıların kontrol edilmek istemeyen ve ortalığı karıştırma amacı olan mafya gruplarının işi olduğunu söyledi. Devlet yetkilileri, içerideki güvenliği sağlamak adına önlemleri artırdı.

MAHKUM YAKINLARI KAHROLDU

Olayın ardından cezaevine dışında bekleyen mahkumların görüntüleri de objektiflere yansıdı. Çok sayıda mahkum yakınının, içeride yaşanan trajediyi gözyaşları içerisinde takip ettiği görüldü.

BAĞIRIŞ SESLERİ DIŞARIYA KADAR GİDİYOR

Diğer yandan hapishane önünden gelen videolar da yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. Videolarda mahkumların "Ölmek istemiyoruz, bizi bırakın" şeklinde bağırdıkları duyuluyor. Bu sesleri duyan mahkum yakınlarının ise daha kötü oldukları belirtildi.