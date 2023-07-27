Dünya Ehlibeyt Vakfı tarafından muharrem ayı iftarı düzenlendi

Dünya Ehlibeyt Vakfı tarafından geleneksel muharrem ayı iftarı Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. İftar programına iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Programda tasavvuf müziği ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yer aldı. İftar sonrasında sema gösterisi yapıldı.

Dünya Ehlibeyt Vakfınca, geleneksel muharrem ayı iftarı düzenlendi.

Eyüpsultan'daki bir salonda gerçekleştirilen iftar programına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Tasavvuf müziğiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

İftarda konuşan Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, sevgide, aşkta, dostlukta yarışmanın ve Hak için var olmanın, ehlibeytin yüce felsefesi olduğunu ifade etti.

İftarın ardından sema gösterisi yapıldı.