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Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir

Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Doktrin düzenlemesini onayladı. Bu düzenlemeye göre Rusya, kritik tehdit altında olduğuna kanaat getirmesi halinde balistik silahlara karşı nükleer bir cevap verebileceğini duyurdu. Rusya Hükümeti resmi sitesinde yayımlanan, Putin'in imzasını taşıyan belge Rusya'nın 'nükleer silah kullanımı olmadan kendi nükleer silahlarını ateşlemeyeceğine' dair taahhüdünü değiştiriyor. Rusya bu belgeyle, resmen nükleer savaş başlatabileceğini ifade etmiş oldu.

BIÇAK SIRTI DOKTRİN

Yeni doktrin; balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla yapılan saldırıları kapsamakta. Bu saldırıların ülkenin bütünlüğünü tehdit etmesi halinde Putin, nükleer silahları ateşleyebilir. Yeni Nükleer Doktrinde, bir koalisyona üye ülke tarafından Rusya'ya yapılan herhangi bir saldırının tüm koalisyonun düzenlediği bir saldırı olarak kabul edileceği belirtildi.

BIDEN'IN KARARI ÜZERİNE GELDİ

Nükleer doktrine yapılan bu güncelleme, ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta boşaltacağı Başkanlık koltuğunu terk etmeden önce, Ukrayna'nın uzun menzilli NATO füzeleriyle Rusya sınırları içerisinde saldırı yapmasına izin vermesinden sonra geldi. Bu durum dahilinde, Ukrayna uzun menzilli NATO füzelerini Kursk bölgesi dahil olmak üzere Rusya sınırları içerisinde kullanırsa nükleer bir karşılık alabilir. Dünyadaki nükleer füze silolarının diğer ülkeler tarafından 24 saat izlendiği göz önüne alındığında, Rusya'nın nükleer karşılığı diğer ülkeleri de benzeri bir karşılık vermeye itebilir.

EKONOMİYİ ANINDA ETKİLEDİ

Putin'in doktrini imzalamasının ardından çatışma riskinin artacağına yönelik endişelerle güvenli liman altında yükseliş görüldü. Yatırımcılar devlet tahvillerine, Japon yenine ve altına yöneldi.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

böyle bir savaşta incirlikteki nükleer silahlar Türkiyeyi direkt rusyanın hedefi yapıyor

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