Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı İskenderiye'de Türk ve Mısır deniz personeliyle sürüyor

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Mısır ev sahipliğinde İskenderiye'de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mili Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Mısır ev sahipliğinde İskenderiye/Mısır'da icra ediliyor. Tatbikat kapsamında; 6 Kasım 2026 tarihinde, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri personelinin iştirakiyle seyir/gemicilik eğitimlerine yönelik toplantılar, Ortak Muharebe Atışı Talimi ve Boarding Eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı