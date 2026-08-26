Haberler

Dolly Parton Hayatını Kaybetti: 80 Yaşında Vefat Etti

Dolly Parton Hayatını Kaybetti: 80 Yaşında Vefat Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Jolene' ve 'I will always love you' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı country müzik efsanesi Dolly Parton, 80 yaşında Nashville'deki evinde huzur içinde hayatını kaybetti. Vefatı yakınları tarafından duyurulurken, ABD Başkanı Donald Trump ülke genelinde bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.

'JOLENE' ve 'I will always love you' gibi şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı Dolly Parton hayatını kaybetti.

'Jolene' ve 'I will always love you' gibi şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Parton'ın vefatı, yakınları tarafından sanal medyada paylaşılan mesajla duyuruldu. Parton'ın yeğeni Bryan Seaver, sanal medya hesabından paylaştığı video mesajda, "Onun bıraktığı örnekle her şeyin mümkün olduğuna inandık. Açamayacağı hiçbir kapı görmedi ve açtığı kapılar tarih yazdı, tarihi değiştirdi" ifadelerini kullandı.

Sanatçının menajeri de Parton'ın Nashville şehrindeki evinde huzur içinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Parton'ın vefatının ardından ABD Başkanı Donald Trump bir taziye mesajı yayımladı. Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parton'ın anısına ülke genelindeki Amerikan bayraklarını bir hafta boyunca yarıya indirileceğini duyurdu. Trump paylaşımında, "Üzüntüyle bildiriyorum ki, en büyük Country şarkıcılardan biri ve çok daha fazlası olan Dolly Parton, yaşamını yitirdi. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıptır. Onun gibisi hiçbir zaman olmadı ve bir daha da olmayacak. Onun anısına, bu akşam saat 18.00'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri genelinde Amerikan bayrağını bir hafta boyunca yarıya indireceğim. Huzur içinde yat, Dolly! Dünya seni seviyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma
İsrail Savunma Bakanı’ndan küstah sözler! Çelik yelek giyip Türkiye’yi hedef aldı

Küstaha bak! Çelik yelek giyip Türkiye'yi hedef aldı
ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Sınır komşumuzdaki tarihi gelişmeye ABD'den ilk yorum: Destansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Hadise’den iddialı pozlar ve efsane dans! Beyrut’u salladı

Hadise’den iddialı pozlar ve efsane dans! Beyrut’u salladı
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifaşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifaşa etti
Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu
YKS'de Türkiye birincisi olan 3 öğrenciye Togg hediye edildi

Okul gibi okul! Şampiyonlara Togg hediye etti
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler

Kuryeye ölümcül dayak! Kan donduran anlar kamerada
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor

Milyoner'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor