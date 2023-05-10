Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı

Brezilya'nın Minas Gerais şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Ranielly Coelho Santos isimli kadının doğum sancıları tutunca doğum için kocası tarafından hastaneye kaldırıldı. Doğum için hemen doğum haneye alınan kadına kocası da eşlik etti. Doğumu gerçekleştiren doktor, bebeğin kafasını babasının gözü önünde kopardı.

Korkunç olaya şahit olan baba polise verdiği ifadede, doktorun bebeğin hemen dünyaya gelmesi için annenin karnına baskı yaptığını, daha sonra bir anda bebeği dışarı çıkarmaya çalıştığını bu sırada bebeğin kafasının koptuğunu söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN BELGE İMZALATTILAR

Hastane, olaydan sonra bebeğin cenaze masrafları karşılığında şikayetçi olmamaları acılı anne ve babaya belge imzalatmak istedi fakat aile bu belgeyi imzalamayı kabul etmedi.

OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORLAR

Ailenin avukatı, bebeğin kesin ölümü için otopsi talep ettiklerini ve otopsinin kesin sonucunu beklediklerini söyledi.