Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan Kur'anı Kerim sonrası dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde katıldığı sabah namazında, Filistin'de hayatını kaybedenler için okunan Kur'anı Kerim sonrası dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sabah namazı için gittiği Eyüp Sultan Camii'nde, Filistin'de yaşayanlar ve hayatını kaybedenler için camiye gelenler ile birlikte dua etti. Okunan Kur'anı Kerim sonrası edilen dualar ile Ali Erbaş camiden ayrıldı.