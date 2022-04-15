Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki kanlı müdahalesini kınadı: Kabul edilemez

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin saldırıları sürüyor. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslümana sert müdahalede bulundu.

152 KİŞİ YARALANDI, 1' ÇOCUK 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Paniğe kapılan Müslümanlara, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldıran İsrail polisi 152 kişiyi yaraladı, 7 kişi ise hayatını kaybetti. Kudüs'teki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, yaralıları tedavi etmek için bir sahra hastanesi kurulduğu ve özellikle vücudunun üst bölgelerinden yaralanan birçok kişinin Kudüs'teki Al-Makassed Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KABUL EDİLEMEZ

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesi sonrası Dışişleri Bakanlığı kınama açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

''ARTAN GERİLİMDEN ENDİŞE DUYUYORUZ''

Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.