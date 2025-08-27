Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamasını, tarihi olayları siyasi amaçlarla istismar etmek olarak nitelendirerek kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklaması, geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik bir girişimdir. Filistin halkına karşı işlenen soykırımdaki rolünden ötürü yargılanmakta olan Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalışmaktadır. Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

