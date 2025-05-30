Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile baş başa bir görüşme yaptı ve ardından heyetlerarası toplantı düzenlendi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya