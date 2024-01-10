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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da Cumhurbaşkanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşme gerçekleştirdi. Öncesinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya gelen Bakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tacikistan'a gitmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü. Bakan Fidan bu görüşme öncesinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

İmamali Rahman Tacikistan Politika Dünya Güncel Haberler

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