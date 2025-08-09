Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinde El Alameyn'de Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir araya geldi ve heyetlerarası toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
