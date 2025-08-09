Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn'de, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Bakan Fidan ve Bakanı Abdulati ikili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçti.
