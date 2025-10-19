Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Lüksemburg'da bir araya geldi.