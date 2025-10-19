Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lüksemburg'da Görüşme Gerçekleştirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü.