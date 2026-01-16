Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı Budbergyte ile görüştü

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Meclis Başkan Yardımcısı Rasa Budbergyte ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ile bir araya geldi.

Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.

