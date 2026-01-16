Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı Budbergyte ile görüştü
Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Bakan Fidan, Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya