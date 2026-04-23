Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cooper ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere ziyareti kapsamında bugün Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile görüşecek. Görüşmenin TSİ 16.00'da başlaması planlanıyor.

Görüşmenin ardından Bakanlar tarafından 'Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi' imzalanması öngörülüyor.

Bakan Fidan bugün ayrıca Birleşik Krallık Parlamentosu'nun bazı üyeleri ile görüşecek, Londra'da yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

