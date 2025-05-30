Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar ve Hamas ile Görüşmeler

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü. Fidan'ın Al Sani ile yaptığı görüşmede, Gazze ve Suriye hakkında fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ise Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındığı öğrenildi.