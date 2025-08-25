Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'de Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya