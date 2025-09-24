Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Dünya Gıda Programı ile İş Birliğini Güçlendirdi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain ile New York'ta bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile WFP İcra Direktörü Cindy McCain, küresel gıda güvensizliğiyle mücadelede iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla BM 80'inci Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında New York'ta bir araya gelmiştir. Görüşmede, jeostratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı sayesinde ülkemizin, WFP'nin bölge genelinde ve ötesinde gıda yardımlarının artırılmasına imkan tanıyan küresel çabalarda oynadığı hayati rol vurgulanmıştır. Türkiye, buğday tedarikinin yanı sıra depolama ve lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynak tahsisi dahil olmak üzere, WFP operasyonlarına yönelik yeni mali ve ayni katkılarını açıklamıştır" denildi.

Görüşmede; Türkiye'yi WFP'nin küresel operasyonları için stratejik bir stok merkezi ve lojistik üs olarak konumlandırmaya yönelik daha sistematik ve genişletilmiş bir ortaklık kurulması hususunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilerek, "Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak, başta Gazze olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Görüşmede dile getirilen ortak taahhüt, Türkiye ile BM sistemi arasındaki iş birliğinin ilerletilmesinde önemli bir mihenk taşı olarak kayda geçmiştir" ifadelerine yer verildi.