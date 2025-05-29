Dışişleri Bakanı Fidan, Kaja Kallas ile Telefon Görüşmesi Yaptı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı. Bakan Fidan görüşmede ayrıca hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.