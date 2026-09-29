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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE ziyaretinde Devlet Başkanı tarafından kabul edildi

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Dışişleri Bakanı Fidan, BAE ziyaretinde Devlet Başkanı tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nun ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı tarafından kabul edilen Fidan, ziyaretin verimli geçtiğini ve bölgesel dayanışma için temasların süreceğini belirtti.

'BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN DİPLOMATİK TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta BM 81'inci Genel Kurulu çerçevesinde katıldığımız etkinliklerin hemen ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettik. Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildik. Ayrıca, Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ele almak ve bölgemizin karşı karşıya bulunduğu sorunları değerlendirmek bakımından son derece verimli bir ziyaret oldu. Türkiye olarak, bölgesel dayanışmayı güçlendirmeye ve bölgemizin huzur ve refahı için diplomatik temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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