Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi

Peru'da Amazonların derinliklerinde dış dünyayla temas kurmaktan kaçınan Mashco Piro kabilesi, komşu bir yerli köye girmeleriyle yeniden gündeme geldi. Aktivistler, bu durumun kabile üzerindeki baskının arttığını gösterdiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde Nueva Oceania köyü yakınlarında görülen kabile üyeleri, aynı dönemde bölgede köprü inşaatı yürüten ormancılık şirketinin faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor. Aktivist grup Survival International, bu köprünün Mashco Piro topraklarına erişimi kolaylaştırarak hem hastalık riskini hem de olası çatışmaları artırabileceği uyarısında bulundu.

HASTALIK TEHLİKESİ

Dünyanın en büyük temassız topluluklarından biri olan Mashco Piro, dış dünyayla etkileşimden uzak kalarak kültürünü ve sağlığını korumaya çalışıyor. Kabilenin sıradan bir soğuk algınlığına dahi bağışıklığı olmadığından, küçük rahatsızlıklar bile ölümcül olabiliyor.

"ÇATIŞMA AN MESELESİ"

Survival International, geçen yıl yayımladığı fotoğraflarda onlarca kabilenin aktif ağaç kesim alanlarına yaklaştığını belgelemişti. Aynı dönemde kabileye ait topraklara giren iki ormancı, ok ve yay saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Araştırmacı Teresa Mayo, "Geçen yılki ölümcül olayların ardından hiçbir önlem alınmadı. Şimdi Mashco Piro ve ormancılar yine aynı bölgede, çatışma an meselesi" dedi. Bölgede faaliyetlerini sürdüren Maderera Canales Tahuamanu şirketi ise Peru hükümetinden aldığı ruhsatla Madre de Dios rezervi sınırında çalışmalarına devam ediyor.