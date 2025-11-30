Haberler

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'DEN AYRILDIİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, - PAPA 14. Leo, dört günlük Türkiye ziyaretinin ardından saat 14.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'den ayrıldı.

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'DEN AYRILDI

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, - PAPA 14. Leo, dört günlük Türkiye ziyaretinin ardından saat 14.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Papa, 28 Kasım Cuma günü Saint Esprit Kilisesi ile Bomonti Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından helikopterle İznik'e giden Papa 14. Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını inceledi ve arkeolojik alanda ayin yönetti.

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ziyaretinin üçüncü gününde sabah 09.30'da konutundan ayrılan Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne giden Papa, burada kilise ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, günün devamında binlerce kişinin katıldığı Volkswagen Arena'daki ayini yönetti.

'ANDREA MİNGUZZİ'Yİ KABUL ETTİ'

Türkiye ziyaretinin dördüncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Kadıköy'de bir bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'yi kabul etti. Daha sonra Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa, burada düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından saat 10.00 sıralarında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine birlikte katıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Fener Rum Patrikhanesi'nden saat 14.20 sıralarında ayrılan Papa 14. Leo için Atatürk Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve yetkililer Papa'yı Devlet Konuk Evi'nde karşıladı. Uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanları el sallayarak selamlayan Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Başını otomobile çarptığı çocuğu yere fırlattı! Dehşet anları kamerada

Bulun bu adamı! Küçük kıza yaptığı skandal hareket kameraya yansıdı
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi

Dünyayı sarsan lider, torunuyla yumuşadı: Trump'ın en sakin günü
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Takımdan ayrıldı, taraftarlar dayanamayıp salonu bastı
Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı

Sular çekildi, tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var

Hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.