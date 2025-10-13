Haberler

Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular

Dev ağaç üzerlerine devrildi, saniyelerle ölümden kurtuldular
Güncelleme:
ABD'de yürüyüşe çıkan bir çift ve köpekleri, dev bir ağacın üzerlerine düşmesinden sadece birkaç saniye önce kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çift ve köpekleri sakin bir şekilde çimenlerde yürürken, yanlarında duran devasa ağaç aniden devrilmeye başlıyor.

Amerika'da bir çift ve köpekleri, dev bir ağacın üzerlerine düşmesinden sadece birkaç saniye önce kurtularak adeta ölümle burun buruna geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çift ve köpekleri sakin bir şekilde çimenlerde yürürken, yanlarında duran devasa ağaç aniden devrilmeye başlıyor. Her şey bir anda oluyor ve koca ağaç doğrudan çiftin üzerine doğru düşüyor.

Kadının panikle "Aman Tanrım!" diye bağırdığı duyuluyor. Ağaç yere çakılırken dallardan biri kadının hemen arkasına düşüyor, diğeri ise yüzünün birkaç santim önünde duruyor. Kadın, iki büyük dalın arasında kalmasına rağmen mucize eseri yara almadan kurtuluyor.

O anların şokunu yaşayan kadın, elini ağzına götürerek donup kalıyor. Çiftin köpeği ise şans eseri ağacın diğer tarafında yürüdüğü için zarar görmüyor.

Olayın ardından adamın, "Az kalsın ölüyorduk!" diyerek şoke olduğu duyuluyor. Görüntülerde adamın da devrilen ağacı fark edip son anda eğilerek kurtulduğu görülüyor.

Dev ağacın neden birden devrildiği ve olayın ABD'nin hangi bölgesinde yaşandığı henüz açıklanmadı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayı izleyenleri dehşete düşürdü.

Neyse ki bu korkunç kazada kimse yaralanmadı. Görüntüler, bir felaketin sadece birkaç santimle nasıl önlenebildiğini gözler önüne serdi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
