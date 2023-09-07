Depremin Vurduğu Hatay'da Yıkılan Binaların Anları Görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay'da kolonlarına zarar verilerek yıkılan 2 ağır hasarlı binanın yerle bir olma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Depremin 7.ayının geride kalmasıyla enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı Antakya'da kent merkezinde ekiplerin yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarıysa aralıksız sürüyor. Ekipler; çok katlı binaları dinamitle patlatarak yıkarken kat sayıları az olan binaları da iş makinesi yardımıyla yıkıyor. Antakya ilçesinde 2 ağır hasarlı binanın kolonlarına zarar verilerek iş makinası yardımıyla yıkıldı. Yerle bir olan binalarda kolonun önemi adeta görüntülere yansıdı, bu anlarsa vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - HATAY