Depremde öldü zannedilen adam, tam mezarlıkta toprağa verilecekken canlandı

Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Suriye'de ilginç bir olay yaşandı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra öldü zannedilerek soğuk hava deposuna konulan Ahmed al-Maghribi isimli bir kişi, 2 gün sonra ailesinin teşhis etmesinin ardından ceset torbasına konularak mezarlığa götürüldü. Burada toprağa verilmeden önce hareketlenmeye başlayan şahıs, hayatta olduğu anlaşılınca apar topar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler Türkiye'de 10 ili etkilerken, Suriye'de de büyük yıkım yaratarak çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ÖLDÜ ZANNEDİLİP CESET TORBASINA KONULDU

Suriye'nin Atarib kentindeki bir enkazdan çıkarılan Ahmed al-Maghribi, hareketsiz ve tepkisiz olması nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülerek soğuk hava deposuna konuldu. Burada iki gün kalan şahıs, ailesinin teşhis etmesinin ardından ceset torbasına konularak toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

AİLESİ TAM GÖMECEKKEN CANLANDI

Mezarlığı gelindiğinde ceset torbasının hareketlendiği gören ailesi, içini açınca Ahmed al-Maghribi'nin yaşadığını gördü. Şoka uğrayan ailesi, hemen şahsı hastaneye götürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Depremzedenin tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yerel basında yer alan bilgiye göre şahsın milyonda bir yaşanabilecek bir şekilde kalbinin durduğu sonra da geri çalıştığı iddia edildi.