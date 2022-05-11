Defineci camiası bu haberi konuşuyor! Evin bahçesindeki gizemli kazıdan Hitler'in 4 tonluk altın hazinesi çıktı

Polonya'da kendilerine Silesian Bridge ismi veren bir grup defineci tarafından gerçekleştirilen kazı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

RESMİ İZİN ALDILAR

Grup, gerekli yerlerden resmi izin aldıktan sonra bir evin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.

4 TONLUK ALTIN SAKLAMIŞLAR

Altınların, ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.

METALİN İÇİNE KARIŞMIŞ, AYRIŞTIRILACAK

Günler süren kazı sonucunda 1.5 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.

İşte Hitler'in hazinesi: