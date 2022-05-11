Defineci camiası bu haberi konuşuyor! Evin bahçesindeki gizemli kazıdan Hitler'in 4 tonluk altın hazinesi çıktı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Polonya'da bir evin bahçesinde gerçekleştirilen gizemli kazıda bulunanlar, define camiası arasında hızla yayıldı. Nazi askerine ait bir günlükten yola çıkarak kazı gerçekleştiren defineci grup, eldeki kaynaklara göre Hitler'e ait olduğu belirlenen 4 tonluk altın hazinesini buldu. Ancak altınların bir metale karıştığı tespit edildi. Altınların ayrıştırılması için izin bekleniyor.
Polonya'da kendilerine Silesian Bridge ismi veren bir grup defineci tarafından gerçekleştirilen kazı, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Grup, gerekli yerlerden resmi izin aldıktan sonra bir evin bahçesinde kazı çalışmalarına başladı. Kazıda, eski bir nazi askerinin günlüğünden faydalanıldı.
Altınların, ikinci dünya savaşı sırasında Kızıl Ordu'nun ele geçmesini engellemek amacıyla Hitler'in koruma askerleri tarafından yer altına gömüldüğü öğrenildi.
Günler süren kazı sonucunda 1.5 metre derinliğindeki altına ulaşıldı. Ancak tek bir eksik vardı. Altınlar, etrafını saran metalle birleşmişti. Defineciler, resmi yerden gelecek izinden sonra altınların ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek.
İşte Hitler'in hazinesi: