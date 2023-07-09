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DEAŞ Lideri Usame el-Muhacir Suriye'de Öldürüldü

DEAŞ Lideri Usame el-Muhacir Suriye'de Öldürüldü

Dünya Haberleri

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ terör örgütü lideri Usame el-Muhacir'in Suriye'nin doğusunda düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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