DEAŞ Lideri Usame el-Muhacir Suriye'de Öldürüldü
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ terör örgütü lideri Usame el-Muhacir'in Suriye'nin doğusunda düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Usame el-Muhacir adlı DEAŞ terör örgütü liderinin Suriye'nin doğusunda, 7 Temmuz'da düzenlenen saldırıyla öldürüldüğünü duyurdu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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