DEAŞ'ın yeni lideri MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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Suriye'nin kuzey bölgesinde saklanan DEAŞ'ın yeni lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında MİT özel operasyon ekibine ve sivillere zarar gelmedi.
DEAŞ'ın yeni lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin, Suriye'nin kuzey bölgesinde saklandığı evde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) özel ekibince düzenlenen ve 4 saat süren operasyonla etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında, DEAŞ'ın yeni liderinin 29 Nisan'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı. Buna göre sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen DEAŞ'ın yeni liderinin, Afrin/Cinderes'te olduğu belirlendi. Kureyşi'nin yakın zamanda tekrar yer değiştireceği bilgisi alınması üzerine MİT özel operasyon düzenledi.Kureyşi'nin saklandığı, içinde kamufle edilmiş yer altı sığınağı da bulunan Suriye'nin kuzey bölgesindeki eve yönelik operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyon öncesi Kureyşi'ye 'teslim ol' çağrıları yapıldı. Ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi evin öncelikle çevre-bahçe duvarını, ardından arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi.Ancak Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon sırasında ve sonrasında MİT özel operasyon ekibine ve herhangi bir sivile zarar gelmediği bildirildi.Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, 2013 yılında DEAŞ'a katıldı ve kısa süre içinde üst düzey görevlere yükseldi. DEAŞ'ın önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrasında 30 Kasım 2022'de yeni Halife olarak ilan edildi.