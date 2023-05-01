DEAŞ'ın yeni lideri MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

DEAŞ'ın yeni lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin, Suriye'nin kuzey bölgesinde saklandığı evde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) özel ekibince düzenlenen ve 4 saat süren operasyonla etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında, DEAŞ'ın yeni liderinin 29 Nisan'da MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİT operasyonunun detayları ortaya çıktı. Buna göre sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen DEAŞ'ın yeni liderinin, Afrin/Cinderes'te olduğu belirlendi. Kureyşi'nin yakın zamanda tekrar yer değiştireceği bilgisi alınması üzerine MİT özel operasyon düzenledi.