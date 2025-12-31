DEAŞ'ın Faaliyetleri Deşifre Ediliyor: 28 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'da gerçekleşen ve üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 28 şüpheli ve örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüten 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'da üç polis memurunun şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 28 şüpheli ile örgüt içinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya