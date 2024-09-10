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Darth Vader'ın Seslendiren Aktör James Earl Jones Hayatını Kaybetti

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Star Wars serisinde Darth Vader karakterine ses veren Amerikalı aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen George Lucas, James Earl Jones'un oyunculuğunu ve insanlığını övgüyle anarken, New York'ta bulunan Empire State binası da onun anısına 'Darth Vader' figürüyle aydınlatıldı.

STAR Wars film serisinin kötü adamı 'Darth Vader' sesiyle tanınan Amerikalı aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. New York'ta bulunan Empire State binası 'Darth Wader' figürüyle aydınlatıldı.

Ünlü bilim kurgu serisi Star Wars'ta Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones 93 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda rol alan ve sinema ve tiyatro dünyasına damgasını vuran Jones'un ailesinin yanında vefat ettiği bildirilirken ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Star Wars'un yönetmeni George Lucas, "Her şey için teşekkürler James. İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı. James'i pek çoğumuz özleyecek" dedi. ABD'nin New York kentinde bulunan Empire States binası oyuncunun ölümü sonrasında 'Darth Vader' figürüyle aydınlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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