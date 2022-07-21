Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı

Erkek arkadaşıyla dans eden bir kız, tehlikeli bir figür sergilemek isterken ciddi bir kaza atlattı. Erkek arkadaşının omuzlarına atlamak isteyen genç kız, dengesini kaybetmesiyle birlikte yere yapışıyor.

ELBİSESİ AÇILDI

Genç kızın düşmesiyle birlikte elbisesi açılıyor. İç çamaşırlarıyla kalan kız ve arkadaşı bu anda büyük bir şok yaşıyor. Çevredekiler de bu anlara gülerek eşlik ediyor.

BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

Ancak kızın videoda büyük bir tehlike atlattığı belirtildi. Dans konusunda uzman olmayan insanların böyle hareketler sergilemesinin tehlikeli olduğuna işaret edilirken, genç kızın yara almadan kurtulması şans olarak nitelendirildi.