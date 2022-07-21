Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Erkek arkadaşıyla dans etmek isteyen genç bir kız, dengesini kaybetmesi yere düştü. Büyük bir kazayı yara almadan atlatan kız, üstüne elbisesinin açılmasıyla birlikte çıplak kaldı.
Erkek arkadaşıyla dans eden bir kız, tehlikeli bir figür sergilemek isterken ciddi bir kaza atlattı. Erkek arkadaşının omuzlarına atlamak isteyen genç kız, dengesini kaybetmesiyle birlikte yere yapışıyor.
ELBİSESİ AÇILDI
Genç kızın düşmesiyle birlikte elbisesi açılıyor. İç çamaşırlarıyla kalan kız ve arkadaşı bu anda büyük bir şok yaşıyor. Çevredekiler de bu anlara gülerek eşlik ediyor.
BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI
Ancak kızın videoda büyük bir tehlike atlattığı belirtildi. Dans konusunda uzman olmayan insanların böyle hareketler sergilemesinin tehlikeli olduğuna işaret edilirken, genç kızın yara almadan kurtulması şans olarak nitelendirildi.