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Dan Bilzerian'dan İsrail Soykırımı İddiaları: 'Soykırımı Yahudiler İcat Etti!'

Dan Bilzerian'dan İsrail Soykırımı İddiaları: 'Soykırımı Yahudiler İcat Etti!'
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Sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian, İsrail'in 'soykırımı icat ettiğini' iddia etti. Katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getiren Bilzerian, Hamas'ı bir 'direniş örgütü' olarak nitelendirdi ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı 'kahraman' ilan etti. Holokost sırasında öldürülen Yahudilerin sayısının abartıldığını savunan Bilzerian, Yahudilerin 6 milyondan fazla Hristiyan öldürdüğünü ve soykırımı 'icat ettiklerini' söyledi.

Fenomen Dan Blizerian İsrail soykırımını haykırdı: "Soykırımı Yahudiler icat etti!"

Amerikalı sosyal medya fenomeni ve poker oyuncusu Dan Bilzerian,katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getirdi.

Hamas'ı bir "direniş örgütü" olarak nitelendirilen Bilzerian, geçtiğimiz ay İsrail saldırısında öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ı da "kahraman" ilan etti.

Bilzerian, Hamas'ın rehinelere yönelik cinsel şiddet uyguladığına ilişkin iddiaların da çürütüldüğünü söyledi.

İSRAİL'İN ARKA PLANDA KALAN SUÇLARI

1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy suikastının İsrail'in Mossad tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Bilzerian, Muammer Kaddafi'nin ölümünün ve Jeffrey Epstein'ın adasında yaşanan olayların da İsrail tarafından düzenlendiğini açıkladı.

"BAHSE GİRERİM, HOLOKOST'TA 6 MİLYONDAN AZ ÖLDÜRÜLDÜ!"YAHUDİ

Holokost sırasında öldürülen Yahudilerin sayısının abartıldığını söyleyen Bilzerian, 6 milyon rakamının gerçekte altında olduğunu savunarak tüm servetini bu iddiası üzerine bahis olarak koyabileceğini belirterek, Yahudilerin 6 milyondan fazla Hristiyan öldürdüğünü ve Yahudilerin soykırımı "icat ettiklerini" söyledi.

Programda Bilzerian "Nazi" olarak suçlanarak, "Söyledikleriniz Nazilerin II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik nefretlerini ifade etmek için kullandıkları sözlere benziyor." suçlamaları yapıldı.

Bilzerian ise suçlamalara yanıt olarak, Yahudiliği "üstünlüğü ve tecavüzü teşvik eden" bir inanç olarak tanımladı ve İsrail'in de bunun bir örneği olduğunu savundu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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