Cumhuriyetçiler Hegseth'in azil önergesinin görüşülmesini 211'e karşı 204 oyla engelledi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görevden alınması için kendisinin de mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti'den bir kongre üyesinin başlattığı azil girişiminden şimdilik kurtuldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil önergesi hazırlamıştı.ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 Kasım Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin oyları Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkındaki azil önergesinin Genel Kurul'da görüşülmesini engelledi.211'e karşı 204 oyla kullanıldı.Böylece, Temsilciler Meclisi azil işlemini Adalet Komisyonu'na havale etti.Konu mevcut Kongre döneminde büyük olasılıkla Genel Kurul gündemine gelmeyecek, ancak ocak ayında Demokratların çoğunluk sağladığı Kongre'nin göreve gelmesinin ardından yeniden gündeme gelebilir.Hegseth: 'Bu sabotaj'Pete Hegseth azil girişiminin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında kendi icraatlarını savunmuştu.Pentagon'da konuşan savunma bakanı, azil girişimini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve ABD'nin "yasal askeri operasyonlarını" savundu.Hegseth "Bu vatanseverlik değil. Bu sabotaj" dedi. Cumhuriyetçi Thomas Massie, 9 Kasım Pazartesi günü Hegseth'in azledilmesi için başvuruda bulundu. Massie, Savunma Bakanı'nı savaş için kongre izni almayarak anayasayı ihlal etmekle suçluyor. Uzun bir süredir kamera karşısına geçmeyen Hegseth, Donald Trump'ın 2019 ve 2021'deki azil girişimlerine atıfta bulunarak, "Bu gösteriyi daha önce de izledik" dedi. ABD askeri operasyonlarına değinen Bakan, "her biri yasal bir operasyondu" dedi.İran'a askeri müdahaleyi savunan Hegseth, bunun Amerika'nın "güvenliği ve emniyeti" için "doğru şey" olduğunu söyledi. Ardından eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD'ye götürüldüğü operasyonunu övdü ve Maduro'nun "kaçırılmadığını", "Amerika'nın en iyileri" tarafından adalete teslim edildiğini belirtti.Hegseth ayrıca medyayı da eleştirerek, "askeri başarıyı asla kabul edemeyeceklerini", çünkü "başkan ABD'ye ve askerlerine sevgiden daha çok nefret duyduklarını" söyledi.Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, savaş bakanının en yüksek "A" notu aldığını söyledi.Trump, "Pete Hegseth, memnuniyetsiz, öfkeli, yenilmiş eski Kongre üyesi Thomas Massie'ye karşı yaptığı savunma için" bu notu hak ettiğini savundu.Ara seçimler Demokratların üstünlüğü ile sonuçlanmış olsa da Cumhuriyetçiler ocak ayına kadar Kongre'de iktidarda kalacak.