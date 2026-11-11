Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhuriyetçiler Hegseth'in azil önergesinin görüşülmesini 211'e karşı 204 oyla engelledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyetçiler Hegseth'in azil önergesinin görüşülmesini 211'e karşı 204 oyla engelledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie'nin hazırladığı azil önergesi, Temsilciler Meclisi'nde 211'e karşı 204 oyla Genel Kurul gündemine alınmadı. Önerge Adalet Komisyonu'na havale edildi; Hegseth girişimi 'sabotaj' olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, görevden alınması için kendisinin de mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti'den bir kongre üyesinin başlattığı azil girişiminden şimdilik kurtuldu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil önergesi hazırlamıştı.ABD Temsilciler Meclisi'nde 10 Kasım Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin oyları Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkındaki azil önergesinin Genel Kurul'da görüşülmesini engelledi.211'e karşı 204 oyla kullanıldı.Böylece, Temsilciler Meclisi azil işlemini Adalet Komisyonu'na havale etti.Konu mevcut Kongre döneminde büyük olasılıkla Genel Kurul gündemine gelmeyecek, ancak ocak ayında Demokratların çoğunluk sağladığı Kongre'nin göreve gelmesinin ardından yeniden gündeme gelebilir.Hegseth: 'Bu sabotaj'Pete Hegseth azil girişiminin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında kendi icraatlarını savunmuştu.Pentagon'da konuşan savunma bakanı, azil girişimini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve ABD'nin "yasal askeri operasyonlarını" savundu.Hegseth "Bu vatanseverlik değil. Bu sabotaj" dedi. Cumhuriyetçi Thomas Massie, 9 Kasım Pazartesi günü Hegseth'in azledilmesi için başvuruda bulundu. Massie, Savunma Bakanı'nı savaş için kongre izni almayarak anayasayı ihlal etmekle suçluyor. Uzun bir süredir kamera karşısına geçmeyen Hegseth, Donald Trump'ın 2019 ve 2021'deki azil girişimlerine atıfta bulunarak, "Bu gösteriyi daha önce de izledik" dedi. ABD askeri operasyonlarına değinen Bakan, "her biri yasal bir operasyondu" dedi.İran'a askeri müdahaleyi savunan Hegseth, bunun Amerika'nın "güvenliği ve emniyeti" için "doğru şey" olduğunu söyledi. Ardından eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında ABD'ye götürüldüğü operasyonunu övdü ve Maduro'nun "kaçırılmadığını", "Amerika'nın en iyileri" tarafından adalete teslim edildiğini belirtti.Hegseth ayrıca medyayı da eleştirerek, "askeri başarıyı asla kabul edemeyeceklerini", çünkü "başkan ABD'ye ve askerlerine sevgiden daha çok nefret duyduklarını" söyledi.Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, savaş bakanının en yüksek "A" notu aldığını söyledi.Trump, "Pete Hegseth, memnuniyetsiz, öfkeli, yenilmiş eski Kongre üyesi Thomas Massie'ye karşı yaptığı savunma için" bu notu hak ettiğini savundu.Ara seçimler Demokratların üstünlüğü ile sonuçlanmış olsa da Cumhuriyetçiler ocak ayına kadar Kongre'de iktidarda kalacak.

BBC
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Biden protestocuların hedefinde! Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Biden protestocuların hedefinde! Üzerine süt fırlattılar
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı25

Önce Pogba şimdi de o! Amed, dünyaca ünlü bir yıldıza daha kanca attı
Milli futbolcu Yusuf Sarı ameliyat oldu

Süper Lig'in yıldızı bıçak altına yattı
İsrailli turistlerden skandal hareket: Rehberi denize itip kahkahalara boğuldular

İsrailli turistlerden skandal hareket! Bir de kahkahalara boğuldular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da kar sürprizi

Bir büyükşehrimizde kar sürprizi! Görüntüler kartpostallık
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine

Real Madrid'den Süper Lig devine!
400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler

400 milyon Euro çöp oldu gitti! Avrupa'nın en başarısız kulübü ilan edildiler
Rıdvan Dilmen'den güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir

Güne damga vuran sözler: Real Madrid, Galatasaray'dan onu alabilir
Belediye başkanı kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı tek hamlede yere serdi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatırken belediye başkanına yakalandı
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti20

Savcılık, Kozinoğlu raporuyla ilgili beklenen adımı attı
Netanyahu konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi

Netanyahu Meclis'te konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi