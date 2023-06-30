Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu ve Türkiye-Türkmenistan dostluğu ile bölgesel konular ele alındı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede; liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da görüşmede ele alındı.