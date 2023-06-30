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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, liderler bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu ve Türkiye-Türkmenistan dostluğu ile bölgesel konular ele alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede; liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da görüşmede ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Türkiye Dünya Haberler

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