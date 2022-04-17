Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etti, Rusya operasyon yaptı! Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etti, Rusya operasyon yaptı! Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen Rusya Savunma Bakanlığı, dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mariupol'deki camide mahsur kalan 150'den fazla Türk'ün kurtarıldığını duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta en büyük hasarı gören şehirlerden biri de Mariupol oldu. Buradaki Türk vatandaşları, saldırılardan korumak için Kanuni Sultan Camisi'ne sığındı. Uzun süredir kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde haftalardır mahsur kalan 150'den fazla Türk vatandaşının kurtarıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etti, Rusya operasyon yaptı! Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Rus özel kuvvetleri, Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardı. Erdoğan'ın talebi üzerine düzenlenen kurtarma operasyonunda, yabancı paralı askerler de dahil olmak üzere 29 militan öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Operasyonun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 16 Nisan'da (dün) gerçekleştirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talep etti, Rusya operasyon yaptı! Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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