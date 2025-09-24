Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.