Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi'nde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Genç yıldız sezonu kapattı

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a kötü haber! Sezonu kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.