Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
