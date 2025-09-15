Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.