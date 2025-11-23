Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki ikili temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya