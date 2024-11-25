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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Kritik zirvede, Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Filistin'deki katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı görüşmede, Ukrayna- Rusya savaşı, Filistin'deki katliam ve terörle mücadele konuları masaya yatırıldı.

ERDOĞAN, RUTTE'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kritik görüşmede önemli konu başlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

ZİRVEDE KRİTİK BAŞLIKLAR KONUŞULDU

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kabulde Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayii malzemesi tedarik dayanışması ile Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi ağırladı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıJokerAllame:

keşke Putin gibi liderimiz olsa

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yine nereyi satıyor acaba bu

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Haber YorumlarıSedat DOĞAN:

Üfürükten teyyare

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Haber YorumlarıGökmen BAYRAM:

vay aq bunlar karar veriyor zaten

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Vatandas Zaten Savas Zamanlarindaki Gibi Yokluklarla Kit Kanaat Geciniyor..Dolayisi Ile Bunlar Pek de Onemli Degil..

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Haber YorumlarıFA null:

yalamaya gelmiş yakalar Türkiye"ye muhtaç siniz alayınız

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Haber YorumlarıALİCAN:

Genel sekreter yine bizimkileri kandırır

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Haber YorumlarıErol Birol :

Boş Hikayeler abd 1 koyar 10 alır yoksa neden Türkiye ye gelsin. Millet vay be Nato sekreteri geldi diye bir havaya girmesin. Bunların çıkarı olmasa hayatta gelmezler. Nato israilin en büyük dostu bunuda unutmayalım.

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