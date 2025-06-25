Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çektirdi

Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde liderlerle birlikte aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre görüştü.

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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