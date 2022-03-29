Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nı hediye etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nı hediye etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nı hediye etti

Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.

Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nı hediye etti

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Haberler

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