Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nı hediye etti
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.
Özbekistan resmi ziyareti kapsamında başkent Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e Ali Şir Nevai Kulliyatı'nın özel basımını hediye etti.