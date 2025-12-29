Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti" denildi.

