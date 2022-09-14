Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacak

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de yapılacak. Daha önce "Programım el verirse katılmak istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi nedeniyle törene katılamayacak. Cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth geçtiğimiz hafta 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından cenaze töreninin 19 Eylül'de yapılacağı açıklandı. Merasime dünyanın dört bir yanından liderler ve üst düzey yöneticilerin akın edeceği tahmin ediliyor.

TÖRENE KATILAMAYACAK

Kraliçe'nin ölümü sonrasında taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Programım el verirse mutlaka törene gitmeyi istiyorum" demişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

PEŞ PEŞE YOĞUN ZİYARETLER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-16 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gidecek. Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler için de 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.