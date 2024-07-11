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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

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NATO Zirvesi için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Erdoğan "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

Washington'daki NATO Zirvesi'nde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bölgesel savaş riskine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MÜTTEFİKLERE NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir.

"İSRAİL'İN TEHDİTLERİ SONA ERMELİ"

Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz. İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

"BÖLGEMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMAK HAYALDİR"

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (25)

muratemre yılmaz:

Zaten ülke ekonomik savaş içinde.Bir fiziksel savaş kaldı.!Ne çekti bu ülke bu hükümetten..

121
71
yanıtYanıtla
Netherill:

fiziksel savaşı hükümetmi çıkarıyor yani gjdskfşgfsad:D

yanıt9
yanıt11
HABERCİ:

Dünya'nın bütün ülkeleri 3. Dünya savaşına hazırlanıyor . Bu kadar rahat olmasanız iyi olur .

yanıt16
yanıt5
aristoteles:

Madalyası var İsrail'den belki dokunmazlar bize madalyayı gosterirse

yanıt0
yanıt0
Ismail Aybey:

çok ileri görüşlü MasaAllah

85
30
yanıtYanıtla
Nayci İbrahim:

ADAM DÜNYA LİDERİ....HEM DE NASIL..........RABBİM BİZİ TEZ ZAMANDA SELAMETE KAVUŞTUR.

yanıt17
yanıt6
Onemli Degil:

Muthis..Insan Ustu On Gorusu Var..Maasallah..Her Ulkeye Lazim Boyle Muhterem Zat

yanıt12
yanıt6
Ata_Mete:

Bu açıklamaların Newsweek dergisine değilde,Nato zirvesinde dile getirilmesi daha çok ses getirmezmiydi?

yanıt3
yanıt0
Sansasyonel Salvo:

Bir fıkra vardı da unuttum , babama sorayım bi

32
7
yanıtYanıtla
Bayram Ayvenli:

Orda bulunan ülkeler zaten o bölgede savaş istiyo onlara ne anlatıyosun ki çözüm üret

23
2
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