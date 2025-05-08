Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik uyarı

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaların savaşa dönüşmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

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