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Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik uyarı

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik uyarı
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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaların savaşa dönüşmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin konuştu. Erdoğan, "Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaların savaşa dönüşmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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