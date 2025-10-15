Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDIİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde; Türkiye ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon mekanizması toplantısında alınan kararların ve imzalanan belgelerin hayırlı olması temennisini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması ve sağlanan ateşkesin uygulanmasını takip ettiğini, Güney Afrika'nın Filistin davasının savunulmasına desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Güney Afrika'ya, kasım ayında gerçekleştirecekleri G20 Liderler Zirvesi hazırlıklarında kolaylıklar dilerken, Türkiye'nin zirvede en iyi şekilde temsil edileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.