Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kararlar imzaladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12'nci Zirvesi kapsamında, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12'nci Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin hitaplarının ardından imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderler, burada TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı. Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nden ayrıldı.